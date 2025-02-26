Франция ввела ограничения на въезд для некоторых алжирских чиновников
Франция ограничила въезд некоторым алжирским чиновникам на фоне дипломатического кризиса, сообщает BFMTV со ссылкой на RT.
При этом, по словам главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, Париж готов расширить ограничения.
Отмечается, что такие меры приняты из-за якобы отказа Алжира принимать высылаемых из Франции алжирских граждан. Кроме того, это связано с задержанием в Алжире писателя Буалема Сансаля.
Ранее сообщалось, что мигранты из Западной Африки и Восточной Европы, задействованные в производстве шампанского, вынуждены спать на улицах и красть еду из-за того, что им не доплачивают деньги.