Франция ввела ограничения на въезд для некоторых алжирских чиновников

Франция ограничила въезд некоторым алжирским чиновникам на фоне дипломатического кризиса, сообщает BFMTV со ссылкой на RT .

При этом, по словам главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, Париж готов расширить ограничения.

Отмечается, что такие меры приняты из-за якобы отказа Алжира принимать высылаемых из Франции алжирских граждан. Кроме того, это связано с задержанием в Алжире писателя Буалема Сансаля.

Ранее сообщалось, что мигранты из Западной Африки и Восточной Европы, задействованные в производстве шампанского, вынуждены спать на улицах и красть еду из-за того, что им не доплачивают деньги.