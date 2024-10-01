Франция собирается эвакуировать своих граждан из Ливана на военном корабле

Франция готовится отправить военный корабль-вертолетоносец к Ливану на случай эвакуации своих граждан, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Ожидается, что судно будет у цели через пять или шесть дней. На его борту планируется разместить необходимую технику и «боевую группу» для эвакуации людей. Отмечается, что официальное решение о ее проведении еще не принято.

В Ливане находятся около 23 тыс. граждан Франции.

Ранее израильская авиация нанесла удары по объектам в южном пригороде Бейрута.

За сутки в результате ударов Израиля по Ливану погибли свыше 90 человек, более 170 пострадали.