France Info: дело Дурова ведут следователи, специализирующиеся на киберугрозах

Издание France Info заявило, что дело против создателя Telegram Павла Дурова ведут следователи, которые специализируются на киберпреступлениях и мошенничестве, сообщает РБК .

Через два дня миллиардеру должны будут либо предъявить обвинения, либо отпустить его. Дело Дурова расследуют специалисты подразделения жандармерии по киберпреступлениям и управления по борьбе с мошенничеством.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Миллиардер прилетел туда вместе со своей спутницей из Азербайджана на частном самолете.

Дурова могут обвинить в пособничестве терроризму, торговле наркотиками и мошенничестве из-за того, что он не сотрудничал с французскими властями и недостаточно модерировал созданный им мессенджер Telegram.

Ранее миллиардеру продлили срок содержания под стражей.