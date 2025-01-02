Фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков нашли археологи в центре Москвы

сегодня в 12:47

Фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков обнаружен в ходе археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке. Ценная находка отправлена на реставрацию, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что книжная застежка, предположительно, защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века.

Емельянов добавил, что всего за время археологических работ в Крестовоздвиженском переулке, которые ведутся более года, обнаружили около 320 индивидуальных находок.

Металлическая книжная застежка была выполнена из цветного металла и имела форму цветка. После завершения реставрации артефакты в составе коллекции будут переданы в музейный фонд.

Ранее в английском графстве Кент на англосаксонском кладбище археологи нашли меч VI века в «исключительном» состоянии.