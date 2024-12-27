В Англии нашли идеально сохранившийся меч VI века

Рукоять меча, покрытая позолотой, декорирована сложным узором, а на лезвии видны рунические надписи. Также сохранились элементы ножен, изготовленные из кожи, дерева и бобрового меха, что свидетельствует о высоком уровне обработки материалов. На мече обнаружено кольцо, которое может символизировать верность знатному лицу.

С помощью микроскопов исследователи нашли куколок мух, что говорит о том, что захоронение произошло позже, чем следовало бы. Место находки не раскрыто для предотвращения вандализма, но известно, что оно вмещает около 200 погребений V–VI веков, из которых изучены только 12.

В той же могиле был найден золотой кулон в форме змеи или дракона, вероятно, принадлежавший женщине высокого социального статуса. В мужских захоронениях обычно находили копья и щиты, в женских — ножи и броши.

Эти находки помогли лучше понять «темные века» английской истории и подтвердили наличие культурных связей, поскольку среди артефактов есть предметы скандинавского и франкского происхождения. Раскопки являются частью большого проекта по исследованию английской истории, который выявил наличие значительного числа мигрантов из Северной Европы на восточном побережье Британии после падения римской власти.