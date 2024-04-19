Форум «Здоровое общество» состоится в России 17–18 июля

17–18 июля 2024 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге состоится форум «Здоровое общество». Форум станет площадкой для диалога России, стран СНГ и БРИКС с целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли, сообщает пресс-служба фонда Росконгресс.

Форум «Здоровое общество» является главным мероприятием в сфере охраны здоровья экосистемы «Здоровое общество» — экспертной платформы фонда Росконгресс по поддержке социальных проектов и инициатив в здравоохранении. Мероприятие объединяет представителей органов государственной власти, научного сообщества и организаторов здравоохранения с целью продвижения достижений отечественного здравоохранения и технологий в России и за рубежом. Форум будет организован при поддержке совета межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

На мероприятии будет представлено тематическое выставочное пространство. В целях развития взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между странами БРИКС и СНГ в области здравоохранения, направленного на реализацию совместных проектов и обмен опытом по сохранению здоровья и благополучия людей, на полях пространства будет организована специализированная выставка. В ее рамках ключевым игрокам сферы здравоохранения и регионам России будет предоставлена уникальная возможность презентовать общественно-значимые инновационные проекты и продемонстрировать соотечественникам и официальным иностранным делегациям новейшие достижения в области медицины и здравоохранения.

Также участники смогут обменяться передовым опытом и обсудить актуальные мировые тенденции в области охраны здоровья, стратегии противостояния угрозам глобальных вызовов современности, переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения.