Форум по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи прошел в Раменском

В стенах Гжельского государственного университета 26 ноября прошел VIII региональный форум по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде «Терроризму — НЕТ!». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Форум подготовлен и проводится в рамках регионального сотрудничества образовательных учреждений Раменского муниципального округа, реализации рабочей программы воспитания, а самое главное — во имя безопасности людей, государства, мира.

Отрыл форум ректор Гжельского государственного университета Д. С. Сомов. В этом году мероприятие вновь собрало неравнодушных студентов, преподавателей, экспертов и представителей правоохранительных органов.

В качестве гостей и экспертов в форуме приняли участие: полковник МВД России, участник боевых действий, руководитель военно-спортивного клуба «Олимп», руководитель военно-патриотического клуба «Звезда» имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, сотрудник Раменского молодежного центра А. С. Колтунов; инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Раменское» лейтенант полиции И. В. Шека; старший полицейский Раменского отдела вневедомственной охраны ВНГ России по Московской области прапорщик полиции Н. А. Разумовский; преподаватель Гжельской СОШ О. А. Аминская; доцент кафедры психологии и педагогики, директор института социально-гуманитарного образования ГГУ И. Р. Шнайдер.

Форум «Терроризму — НЕТ!» — это важный шаг в направлении обеспечения безопасности и стабильности в нашем обществе. Гжельский государственный университет продолжит активно участвовать в борьбе с этой глобальной проблемой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.