Форум «Экология» пройдет в Москве 14–15 апреля 2026 года

Международный форум «Экология» состоится 14–15 апреля 2026 года в Москве. Участники обсудят реализацию нацпроекта «Экологическое благополучие» и выработают предложения по совершенствованию природоохранной политики, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Форум организует АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология» при поддержке Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ, Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора и других профильных ведомств. Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года и считается одной из ключевых площадок для обсуждения государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

В деловую программу включено 26 мероприятий — стратегические дискуссии, круглые столы и семинары. Их объединит тема «Экологическое благополучие в действии». Ожидается участие более 1300 представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки и общественных организаций. Центральным вопросом станет переход от стратегического планирования к практической реализации экологических задач в 2026 году.

Участники подведут первые итоги внедрения федеральных проектов в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», обозначат административные и технологические барьеры и предложат решения для тиражирования в регионах и отраслях. В рамках форума также развернется выставочная экспозиция с примерами передовых практик и инновационных разработок. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: https://forumeco.ru/conf2026/

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.