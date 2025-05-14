«Форум будущего 2050» пройдет в Москве в июне

В Москве на площадке учебно-образовательного кластера «Ломоносов», расположенного в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы», пройдет масштабное мероприятие, посвященное трендам развития России на ближайшие 25 лет. «Форум будущего 2050» состоится 9 и 10 июня, сообщает «Царьград» .

Ожидается, что в нем примут участие более 2 тыс. человек, включая свыше 100 экспертов и лидеров мнений, а также более полусотни представителей государственных структур и бизнес-сообщества, в том числе международные спикеры.

На форуме ведущие специалисты, футурологи и визионеры, как из России, так и из-за рубежа, обсудят актуальные вопросы и представят самые смелые прогнозы относительно будущего страны в условиях меняющегося мира. Программа форума разделена по трем основным тематическим направлениям: «Развитие», «Государство» и «Общество».

Форум откроется аналитическим обзором под названием «Россия 2050. Образ будущего», после чего будет проведено более 20 тематических секций, включая «Русский космос. Гонка за Марс», «Спецоперация „Демография“ в горизонте 2050» и «Миграционная политика страны и роботизация как альтернатива миграции». В рамках «Менторской гостиной» пройдут обсуждения, в которых примут участие как известные визионеры, так и новые лица в сфере футурологии.

Второй день форума начнется с дискуссии на тему «Россия в мировой экономике и внешней политике». Участники детально изучат имидж регионов, качество жизни, культурные и образовательные аспекты будущего. В рамках различных секций запланированы обсуждения о технологической независимости, социокультурной уникальности России и патриотизме.

В течение двух дней в кластере «Ломоносов» пройдут международные сессии с участием признанных экспертов из Китая, Франции, Великобритании, США и других стран.

Участие в форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Организатором выступает Институт «Царьграда».