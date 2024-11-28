Отмечается, что около 50 ресторанов готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись года назад. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования).

Как пишет украинское издание «Страна.ua», рестораторы жалуются на сокращение выручки.

Бывшая владелица уже закрытого заведения рассказала, что в этом году исчезли около 70% постоянных посетителей.

Ранее сообщалось, что США рекомендовали украинской власти снизить призывной возраст по мобилизации до 18 лет. Такой совет Киеву дал президент Джо Байден, который в январе покинет пост, передав бразды правления избранному американскому лидеру Дональду Трампу. В настоящее время призывной возраст для мобилизации на Украине начинается с 25 лет.