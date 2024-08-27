Forbes: Киев формирует новые бригады ВСУ с расчетом еще на год боев

Киев формирует новые бригады ВСУ с расчетом на продолжение конфликта в 2025 году. Военнослужащих будут готовить за рубежом, сообщает РБК .

Как отмечает Forbes, каждая новая механизированная бригада будет состоять из 2 тыс. человек. Киев формирует их, рассчитывая еще на год боев. Как считает издание, всего в состав новых бригад могут войти 10 тыс. и более мобилизованных.

Портал Militaryland опубликовал фотографии курсантов одной из таких бригад, а конкретно — 160-й. Все новые бригады получат номера из этого же десятка — 161-я, 162-я и т. д.

По данным портала, обучать курсантов будут за границей, в частности в Польше. Принимать на обучение будут в основном украинцев, проживающих в странах ЕС. Ожидается, что новые бригады оснастят техникой, которую Киеву поставят западные страны.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как на Украине отправляют на фронт необученных парней. По его словам, командование не заботится о сохранении жизни солдат.