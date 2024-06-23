«Фонтанка»: в Петербурге задержаны два связанные с Пригожиным медиаменеджера

Их обвинят по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Следователи считают, что мужчины долгое время требовали денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который до этого имел отношение к структурам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина (по данным СМИ).

Источник в правоохранительных структурах рассказал, что попытки вразумить Горбунова и Метелева не привели к результату, поэтому Малькевич написал заявление в полицию.

Задерживали Горбунова и Метелева сотрудники службы БТ ФСБ. Следствие по данному делу ведет МВД.

Горбунов ранее работал в «Комсомольской правде» и РИА Новости. По информации СМИ, с 2019 года он был во главе медиагруппы «Патриот», с 2020 года управлял «фабрикой троллей» и входящими в медиаструктуру Пригожина каналами в мессенджере Telegram.

Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала ЧОП «Оперативное прикрытие», в 2001 году — издателем газеты «Версия в Питере». Еще он работает главным редактором сайта «Конкретно.ру». Мужчин также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Пригожин.

Частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 23 августа 2023 года выполнял рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Вскоре после вылета борт внезапно начал терять высоту. Он разбился около села Куженкино Тверской области. Все пассажиры и экипаж погибли.