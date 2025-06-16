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Фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника учредят в РФ. Об открытии такой организации рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и мать артиста Надежда Ивлева, сообщает РИА Новости .

Парламентарий отметил, что ожидает документов из министерства юстиции России. Когда они появятся, начнется поиск площадки для фонда.

По словам Даванкова, это будет не кабинет, а места, где регулярно станут организовывать лекции.

Паша Техник — известный российский рэпер. Он умер в больнице Таиланда 4 апреля. Перед смертью у мужчины отказали все органы. Близкие допускали, что Ивлева увезли в больницу на Пхукете из-за последствий употребления запрещенных веществ.