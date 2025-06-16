Фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника учредят в РФ
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Фонд помощи наркозависимым имени Паши Техника учредят в РФ. Об открытии такой организации рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и мать артиста Надежда Ивлева, сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что ожидает документов из министерства юстиции России. Когда они появятся, начнется поиск площадки для фонда.
По словам Даванкова, это будет не кабинет, а места, где регулярно станут организовывать лекции.
Паша Техник — известный российский рэпер. Он умер в больнице Таиланда 4 апреля. Перед смертью у мужчины отказали все органы. Близкие допускали, что Ивлева увезли в больницу на Пхукете из-за последствий употребления запрещенных веществ.