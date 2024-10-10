Фонд капремонта Подмосковья установил партнерские связи на «Лифт Экспо. Москва»

Сотрудники фонда капитального ремонта Московской области приняли активное участие в Международной выставке лифтов, подъемного оборудования и комплектующих «Лифт Экспо. Москва», которая проходит с 9 по 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Это крупнейшее отраслевое событие собрало сотни отечественных и иностранных компаний, тысячи профессионалов и экспертов для обсуждения последних тенденций и инноваций в лифтостроении.

На выставке компании, работающие с фондом капитального ремонта Московской области, такие как «Элевейтинг», «Стартен» и «Лифтовой Альянс», представили свои достижения и разработки, способствующие эффективной реализации программы по замене лифтов в регионе.

«Выставка «Лифт Экспо» является важной площадкой для обмена опытом и поиска новых технологий, которые позволят нам расширять возможности модернизации лифтового парка Московской области и применять инновационные решения во благо региона. С 2014 года мы заменили уже более 13,4 тыс. лифтов, что сделало наши дома безопаснее и удобнее для всех жителей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Участие сотрудников фонда капитального ремонта в «Лифт Экспо Москва» позволило решить множество бизнес-задач, включая улучшение маркетинговых и производственных процессов, а также установление новых партнерских отношений.

Выставка продолжится до 11 октября, и все желающие могут посетить ее абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важно обращать внимание на жалобы жителей на лифтовое оборудование, даже если по регламенту его еще рано менять.

Он отметил, что регламент не всегда отражает реальное состояние дел.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.