Фонд имени Наташи Едыкиной объявил конкурс творчества по ПДД для детей

Конкурс «АВТО-БУМ» направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей через развитие творческих способностей и художественно-эстетических навыков. Организаторы ставят целью повысить интерес детей к безопасности на дорогах, а также привлечь внимание родителей и общественности к проблеме детского травматизма.

К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 16 лет. Работы принимаются на электронную почту transport.pdd@fond-edykina.ru согласно положению конкурса. Дополнительную информацию можно получить по телефонам +7 (903) 947-66-81 и +7(967) 640-17-45 (WhatsApp, Telegram) с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.

Участники, чьи работы поступят до 12 января 2026 года, получат дипломы и подарки от партнеров фонда в своих регионах. Для детей из Москвы и Барнаула, отправивших работы до 23 января 2026 года, предусмотрено участие в проекте «Юные автомобилисты двух столиц» и отдельное награждение. Подробности и ссылки на конкурс размещены на сайте фонда и в социальных сетях.