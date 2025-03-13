ФНС заморозила все банковские счета «принцессы марафонов» Надин Серовски

Все банковские счета «принцессы марафонов» Надин Серовски попали под заморозку ФНС. Девушка не подала налоговую декларацию в рамках ИП, сообщает SHOT .

29-летняя Серовски столкнулась с проблемами в декабре 2024 года. Тогда в ФНС просили у девушки предоставить бухгалтерскую отчетность по ИП. Однако документы так никто и не отправил.

Некоторые счета заморозили еще перед Новым годом, но несколько дней назад заблокировали и остальные.

В сентябре 2024 года Серовски должна была налоговой 68 млн рублей. Однако она эту сумму оплатила.

Серовски переехала в Дубай в 2023 году после того, как у «королевы марафонов» Елены Блиновской появились проблемы. Там Надин проживает с дочерью.

В РФ у Серовски есть ООО «Надин Надин», работающее в формате рекламного агентства. В 2023 году у блогерши появилась фирма «Феномен Бьюти». В начале марта девушка создала свою линейку косметики.

Также Серовски продает рекламу в соцсетях. Две сторис стоят 300 тыс. рублей, обзор на 10 сторис — 1,1 млн, рилс — 900 тыс.