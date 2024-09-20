Налоговая потребовала с «принцессы марафонов» Надин Серовски 68 млн рублей
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«Принцесса марафонов» Надин Серовски должна российской налоговой 68 194 482 рубля. Она называет себя разноплановым экспертом и продает собственные курсы по полмиллиона рублей, сообщает Life.ru.
Один из последних марафонов Серовски назывался «Феномен», а за участие в нем с клиентов просили 500 000 рублей. Коуч известна своими курсами по «распаковке личности» и похудению, она также учила женщин, «как полюбить себя».
Издание отмечает, что инфоблогерша уехала из России в Дубай после того, как у ее коллеги Елены Блиновской, более известной как «королева марафонов», возникли проблемы с законом из-за неуплаты налогов.
Ранее в зоне СВО задержали мужа Елены Блиновской Алексея, он так же проходит по уголовному делу своей супруги. Спустя несколько дней появилась информация, что Блиновский продолжит службу на полях спецоперации в составе российской армии, а его контракт с Минобороны пока не замораживают.