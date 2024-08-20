ФНС заблокировала счета российской фирмы футболиста Квинси Промеса

Компания «Рестбар», в этом году переименованная в «Посуда онлайн», не оплатила штрафы. Федеральная служба судебных приставов открыла производство, после чего налоговая заблокировала счета. Промес был одним из владельцев этой фирмы.

Футболист до сих пор находится в Объединенных Арабских Эмиратах после попадания в ДТП и заключения под стражу. Правительство Нидерландов попросило власти ОАЭ экстрадировать Промеса на родину. Там его приговорили к 6 годам лишения свободы за соучастие в контрабанде около 1,3 тонн кокаина через один из портов Бельгии. Также в европейской стране спортсмен получил 1,5 года тюрьмы за нанесение телесных повреждений.

Сейчас Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ. Однако пока он не может уехать из страны.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что контракт с Промесом закончился 30 июня 2024 года. Футболист не приехал в РФ после тренировок в Объединенных Арабских Эмиратах и не выходил на поле.