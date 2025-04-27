Фишинг, маскировка, пирамиды: основные популярные мошеннические схемы в РФ

«Во-первых, это классический фишинг… Второе лидирующее направление — это маскировка под сотрудников госструктур… В-третьих, набирают обороты финансовые пирамиды», — сказал Силаев.

Он добавил, что особенно популярны пирамиды в сфере криптовалют и псевдоинвестиционных проектов, где злоумышленники обещают жертвам сверхдоходы, а после этого исчезают с деньгами.

По его словам, современные технологии открывают также и новые возможности для преступников. С 2023 года в РФ сильно увеличивается использование «дипфейков» в обманных схемах (это касается и имитации голоса близких с просьбой о срочном переводе денег).

Кроме того, растет число атак на умные дома. Среди таких преступлений взлом камер наблюдения или IoT-устройств, которые позволяют шантажировать владельцев или красть их персональные данные. Еще риск связан с развитием метавселенных — в онлайн появляются схемы с поддельными NFT или продажами злоумышленниками «цифровой недвижимости».

Для мошенников еще и нейросети стали инструментом для ИИ-фишинга. Злоумышленники генерируют персонализированные письма с помощью алгоритмов, такие документы сложнее отличить от настоящих.

Как рекомендовал Силаев, чтобы защититься от перечисленных угроз крайне важно соблюдать цифровую гигиену. Так, никогда не нужно перезванивать на номера из подозрительных сообщений, а еще следует использовать двухфакторную аутентификацию и обновлять ПО на устройствах. Важным является и скептицизм к любым «срочным» требованиям перевести деньги и неважно, кем представляется звонящий.