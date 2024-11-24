Финские женщины учатся вести себя в условиях войны с Россией

Guardian: финские женщины записываются на курсы на случай войны с Россией

Финские женщины все активнее записываются на обучение навыкам выживания на случай, если начнется война с Россией. В разных уголках страны организовано около 40 программ, на которых готовят к чрезвычайным ситуациям, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал The Guardian.

Курсы организованы на военных базах в Финляндии. Их могут посещать женщины от 18 до 70 лет. Количество заявок от слабого пола в последнее время увеличилось.

На курсах женщин учат стрессоустойчивости, езде на снегоходах, способам борьбы с фейками, и другим навыкам.

Ранее в Финляндии разорвался подводный кабель связи с Германией. Выясняется причина происходящего.