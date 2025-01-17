Финская таможня не станет возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S

Таможня Финляндии не будет возбуждать дело о нарушении санкций танкером Eagle S, задержанного по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Танкер Eagle… не будет фигурировать в отдельном уголовном расследовании по поводу того, нарушает ли его груз топлива санкции», — говорится в сообщении.

В таможне заявили, что груз, перевозимый судном, подпадает под санкции, введённые ЕС против России, и запрещён к ввозу в Финляндию. Однако танкер вошёл в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей, поэтому, как отметили в ведомстве, экипаж намеренно не нарушал ограничения.