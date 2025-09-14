Financial Times: в Китае заканчивается мусор для сжигания на заводах

В Китае заканчивается мусор для мусоросжигательных заводов. При этом Пекин инвестировал в заводы огромные средства, сообщает издание Financial Times .

На сегодняшний день в Китае работают более 1 тыс. мусоросжигательных электростанций, которые обеспечивают свыше 50% мировых мощностей по производству энергии из отходов. Китайские заводы способны ежедневно перерабатывать свыше 1,1 млн тонн мусора, что значительно превышает целевые показатели, установленные правительством.

Однако большинство операторов столкнулись с проблемой избыточных мощностей. Некоторые мусоросжигательные заводы простаивают большую часть года. Другие же начали приобретать промышленные отходы со стройплощадок или мусор у местных властей.

Ранее Делегация из КНР изучила российские практики управления отходами во время посещения комплекса «Нева» — одного из самых масштабных объектов по обработке отходов в стране. Китайские специалисты высоко оценили техническую оснащенность объекта.