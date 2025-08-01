Делегация из КНР оценила российские методы утилизации мусора

Делегация из КНР изучила российские практики управления отходами во время посещения комплекса «Нева» — одного из самых масштабных объектов по обработке отходов в стране. В рамках визита прошла рабочая встреча с участием Российского экологического оператора и компании «Эколайн», где обсуждались технологические решения и перспективы инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба РЭО.

«Российские технологии в сфере обращения с отходами все чаще вызывают интерес за рубежом. Мы готовы делиться своими наработками и открыты к совместным проектам, особенно в рамках обмена практиками, которые повышают эффективность отрасли и способствуют формированию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

В состав иностранной делегации вошли представители и эксперты ведущих китайских компаний, занимающихся переработкой отходов, внедрением экологичных технологий и развитием инфраструктуры в Китае и других государствах.

Особый акцент был сделан на проектировании и функционировании комплекса «Нева». Китайские специалисты высоко оценили техническую оснащенность объекта, отметили уровень автоматизации и выразили готовность применять российские разработки при реализации похожих проектов у себя.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» в РФ стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает развитие экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.