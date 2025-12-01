Финал конкурса «Мисс Долгопрудный» пройдет 6 декабря в ДК «Вперед»

В Долгопрудном завершились заочные этапы конкурса «Мисс Долгопрудный». С 24 по 27 ноября участницы прошли спортивный тур, где тренировку провел мастер спорта России по боксу Даниил Муравьев, и кулинарный этап, на котором девушки продемонстрировали свои навыки и творческий подход. Жюри оценило приготовленные блюда, а по итогам тайного голосования определили обладательниц приза зрительских симпатий.

В финал вышли семь девушек в возрасте от 16 до 20 лет, прошедших предварительный отбор. Имя победительницы и обладательниц специальных призов объявят 6 декабря.

Финальное шоу пройдет в ДК Вперед, вход для горожан свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.