Филолог Маслина объяснила, как сократить использование мата за три дня

Филолог Алиса Маслина 13 февраля, в неофициальный День русского мата, рассказала, как за три дня сократить употребление брани. По словам эксперта, важно осознать причины привычки и подобрать замену резким словам, сообщает Life.ru .

13 февраля в России неофициально отмечают День русского мата. В 2014 году в этот день Верховный суд запретил использование нецензурной лексики в СМИ и на публичных выступлениях.

Филолог Алиса Маслина посоветовала начать с фиксации ситуаций, в которых возникает брань. По ее словам, важно отделить слово от эмоции и понять, что именно провоцирует реакцию — злость, стресс или желание поддержать разговор. Эксперт рекомендовала записывать такие случаи и отмечать, когда удалось заменить мат.

«Цель не убрать эмоции, а выразить их другими словами», — пояснила Маслина.

Для каждой типичной ситуации она предложила подобрать альтернативы: вместо резких выражений при злости использовать нейтральные фразы, в разговоре — делать паузу или вставлять вводные слова. Также помогает игровой подход: откладывать «штраф» за каждое ругательство или искажать бранные слова в шутку.

Маслина подчеркнула, что за три дня невозможно полностью избавиться от привычки, однако можно запустить процесс и научиться осознанно выбирать выражения.

