Фильм Симоньян к 20-летию трагедии в Беслане можно посмотреть «ВКонтакте»

Симоньян: было важно поехать в Беслан спустя 20 лет и сделать фильм

«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до, и после, как любой репортер. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — отметила Симоньян.

По ее словам, было крайне важно вновь посетить это место спустя десятилетия, встретиться с местными жителями и создать документальный фильм, который рассказывает о прошлом и о настоящем, о том, как жизнь продолжается.

Фильм, посвященный 20-летию трагических событий в Беслане, доступен для просмотра на платформе «ВКонтакте».

Ранее в пресс-центре «Аргументы и факты» состоялось мероприятие, где почтили память жертв терракта в Беслане. «Час памяти» — это часть мультиформатного проекта «Воины против демонов».

Вслед за трагическими событиями в Беслане в России была учреждена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом.