В АиФ прошел «Час памяти», посвященный 20-й годовщине трагедии в Беслане

В пресс-центре «Аргументов и фактов» провели мероприятие, на котором почтили память жертв теракта в Беслане. В этом году исполнилось 20 лет с момента одной из самых страшных трагедий России.

Захват 1150 заложников, среди которых было более 100 малышей в возрасте от года до 6 лет, произошел в школе № 1 города Беслана 1 сентября 2004 года. 3 сентября сотрудники подразделений спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России провели ожесточенный бой с террористами. Он шел 10 часов. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 111 родителей, родственников, гостей из числа пришедших на торжественную линейку. Более 800 человек получили ранения.

После событий в Беслане в России учредили памятную дату — День солидарности в борьбе с терроризмом.

В пресс-центре «Аргументов и фактов» прошел «Час памяти», который рассказывает о трагедии Беслана и мужестве спецназовцев. Мероприятие является частью мультиформатного проекта «Воины против демонов».

Спецкор «АиФ» Владимир Сварцевич вошел в школу тогда, когда спецназ зачистил первый этаж, а на втором еще была слышна стрельба. Тысячи человек следили за происходящим и хотели помочь пострадавшим. Тогда же был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце».

В ходе «Часа памяти» генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков и руководитель проекта Марина Набатникова представили студентам документальный фильм «Воины против демонов». Затем увиденное обсудили с участниками тех событий.

Ветераны «Альфы» рассказали студентам, как развивались события в те дни. В том числе они поделились своими эмоциями и рассказали о детях-заложниках, с которыми все это время поддерживают дружеские отношения.