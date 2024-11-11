В рамках молодежного форума «Мы — Россия», который сейчас проходит в Подмосковье, молодежи показали документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежвойна». Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Занимаясь подготовкой форума, мы старались охватить не только разные полезные направления, но и разные форматы. Ребята слушают лекции, отрабатывают новые навыки на практике. Сегодня они посмотрели документальный фильм известного журналиста Андрея Медведева „Мятежвойна“. Это непростой материал, затрагивающий серьезные темы геополитики, информационной войны. После кинопоказа все смогли обсудить фильм, обменяться своим мнениями, эмоциями. Технологические способы воздействия на психику людей стремительно развиваются, противодействовать им все сложнее. Благодаря подобным фильмам, молодые ребята, которые наиболее подвержены этим атакам, могут оставаться на чеку», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Информационная война — это новостные вбросы, фейки в социальных сетях, телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, кампании, провоцирующие распространение страха и паники среди населения, а также разжигающие ненависть к оппоненту.

Документальный фильм «Мятежевойна» основан на рассекреченных документах украинских центров информационно-психологических операций и интервью с теми, кто имеет отношение к психологической войне.

«Меня особенно тронул момент в начале фильма, когда включили запись разговора якобы российского военного с матерью „погибшего бойца“. Ее крик и слезы меня очень сильно потрясли меня. Надо быть внимательным, бдительными, не терять голову, в наше время опасность может поджидать нас где угодно. Очень интересный фильм, хоть и сложный. Надо чаще такое показать молодым ребятам», — поделился своими впечатлениями Виталий Губочкин из Ногинска.

В фильме затронули не только события, связанные с СВО. Специалисты в области информационных войн рассказали о механике работы в период Первой Мировой войны, распада Югославии войны в Ираке, во время беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

О важности работы с молодежью, защиты ее от пагубного влияние рассказал участник дискуссии Александр Маханьков. Он родился в Мариуполе и прожил там до 2014 года. После он был вынужден переехать в Россию.

«Украинская пропаганда не воспринимали молодежную политику. То есть, они вообще ее не развивали, они не занимались нами, мы были предоставлены сами себе. Украина проиграла борьбу за молодежь, потому что большинство даже украинской молодежи, оно не поддерживает власть сейчас, или им просто все равно. На новых территориях молодежи очень нравится политика России, и как она ее развивает. Потому что она действительно делает ставки на молодых, развивает ее, вкладывается в нее», — сказал Маханьков.

Впереди у участников форума еще 2 насыщенных дня с мастер-классами, лекциями и дискуссиями. В мероприятии принимает участие молодежь из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Республики Беларусь. Всего на «Мы — России» побывают порядка 1500 ребят. Форум завершится в среду концертом молодых российских исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.