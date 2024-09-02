Фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» смягчили приговор

Мосгорсуд смягчил приговор Кириллу Суханову, Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы «Ростеха», сообщает ТАСС .

Ранее фигуранты были осуждены за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Их приговорили к лишению свободы на сроки до 7,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В понедельник суд смягчил им приговор.

Экс-директору холдинга Ксении Собчак Кириллу Суханову срок лишения свободы сократили с 7,5 лет до 5 лет 6 месяцев, журналисту Тамерлану Бигаеву и экс-главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) — с 7 до 5 лет.

Фигуранты дела вымогали у Чемезова деньги за блок на распространение негативных сведений о нем через Telegram-канал «Тушите свет». Правоохранители задержали Суханова при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова.

Ранее Ксения Собчак назвала приговор своим сотрудникам, которых осудили на срок до 7,5 лет, несправедливым. Она заявила, что сделала все для того, чтобы фигурантам смягчили приговор.