Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода* остался под стражей

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Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоду*

Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте Якубджони Юсуфзоды*, проходящего обвиняемым по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Вечерняя Москва».

Фигурант пробудет под стражей до 22 августа 2024 года, напомнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что по делу о террористической атаке на «Крокус» задержали более 20 человек. Глава спецслужбы отмечал, что среди задержанных — как исполнители вооруженной атаки на концертную площадку, так и их пособники.

22 марта вооруженные боевики ворвались в «Крокус» в Красногорске и начали расстреливать людей. В этот вечер в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». После расстрела террористы подожгли помещение и скрылись. Вскоре подозреваемых задержали.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.

* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.