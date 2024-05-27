Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода* остался под стражей
Фото - © Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте Якубджони Юсуфзоды*, проходящего обвиняемым по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Вечерняя Москва».
Фигурант пробудет под стражей до 22 августа 2024 года, напомнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что по делу о террористической атаке на «Крокус» задержали более 20 человек. Глава спецслужбы отмечал, что среди задержанных — как исполнители вооруженной атаки на концертную площадку, так и их пособники.
22 марта вооруженные боевики ворвались в «Крокус» в Красногорске и начали расстреливать людей. В этот вечер в концертном зале должна была выступить группа «Пикник». После расстрела террористы подожгли помещение и скрылись. Вскоре подозреваемых задержали.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 145 человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.
* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.