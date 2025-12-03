Фестиваль волонтерства прошел в Павлово-Посадском округе 2 декабря

Фестиваль волонтерства в Павлово-Посадском округе собрал самых активных добровольцев муниципалитета. В церемонии открытия глава округа Денис Семенов отметил важность волонтерского движения и процитировал президента России Владимира Путина, подчеркнув, что волонтеры являются опорой страны и вдохновляют окружающих.

В рамках мероприятия наградили добровольцев, которые помогают жителям округа, поддерживают старшее поколение и участвуют в благотворительных акциях. После церемонии для юных волонтеров провели мастер-классы, где участники получили практические знания по организации помощи людям, природе и животным, а также идеи для собственных социальных проектов.

В этом году фестиваль посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы напомнили, что добрые дела объединяют поколения. Глава округа Денис Семенов поблагодарил волонтеров за их труд и пожелал им новых успехов и благодарности за добрые поступки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.