Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 19 по 30 апреля

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 19 по 30 апреля на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всей столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары НКО и тем самым помочь их подопечным», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также москвичи и гости столицы смогут передать подарки участникам СВО и детям из новых регионов в домиках добра «Москва помогает». Еще гостям фестиваля будет предоставлена возможность выбрать себе питомца и оказать помощь животным из приютов в рамках проекта «Четвероногий друг».

20 апреля у храма Живоначальной Троицы в столичном районе Свиблово юные художники распишут двухметровые пасхальные яйца на тему «Святые покровители русского воинства» в честь 80-летия Великой Победы и Года Защитника Отечества в 2025 году. Пасхальные арт-объекты украсят храм и Тверскую площадь.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут около 1,5 тыс. кулинарных и творческих мастер-классов для детей и взрослых. Участники смогут научиться готовить куличи и создавать уникальные сувениры.

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