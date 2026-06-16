Фестиваль «Огонь жизни» объединил семьи в Одинцове

Фестиваль добрых дел «Огонь жизни» прошел 14 июня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Гости приняли участие в мастер-классах, спортивных состязаниях и благотворительных акциях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семейный праздник объединил музыку, активный отдых и благотворительность. Для гостей подготовили творческие мастер-классы, интерактивные зоны, спортивные активности и семейные соревнования. В программе также прошли шахматный турнир, флешмоб «Большое сердце России», занятия по робототехнике и другие образовательные площадки для детей и взрослых.

В музыкальной части фестиваля выступили народный артист России Денис Майданов и группа «Город 312». Отдельная площадка ФМБА России была посвящена донорству костного мозга. Все желающие могли узнать о процедуре и вступить в федеральный регистр доноров костного мозга.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора крови. Именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, который в 1901 году открыл группы крови человека. Это открытие позволило сделать переливание крови безопасным и спасло множество жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.