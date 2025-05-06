Фестиваль «Наукоградостно» состоится в Черноголовке

17 и 18 мая в Черноголовке пройдет фестиваль «Наукоградостно». Он соберет ученых, популяризаторов науки, музыкантов, актеров, художников, педагогов из разных наукоградов и других городов. В течение двух дней они будут представлять свои открытия, произведения, идеи и проекты, а все желающие смогут послушать их, поучаствовать и узнать много нового, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа фестиваля насыщенная, с подробным описанием можно ознакомиться по ссылке.

Гостей фестиваля ждут научно-просветительские лекции с учеными из Москвы, Протвино и Пущино, а также первый в истории Черноголовки Science Slam — научная битва, победитель который будет выбран зрителями. Выступят музыкальные коллективы, сольные артисты, будет исполнена музыка разных жанров — рок, фолк, инди и авторская песня. Запланировано целых четыре концерта! В рамках фестиваля запланированы театральный блок со спектаклями и фокусами, круглый дискуссионный стол с обсуждением науки и искусства, мастер-классы для детей и взрослых от ученого и ювелира. А также организаторы приготовили увлекательную экскурсию «Сад-наукоград».

Основные мероприятия фестиваля пройдут на площадках арт-пространства «Восход» по адресу: Институтский пр., д. 8 и и Большой гостиной Дома Ученых по адресу: Школьный б-р, д. 1б.

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