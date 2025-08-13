Фестиваль народных культур пройдет 16 августа в городском парке Раменского

Жителей и гостей Раменского приглашают окунуться в атмосферу русских традиций на фестивале «По тропинкам народных обычаев», который состоится 16 августа в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В амфитеатре с 11:00 до 18:00 будет работать тематическая фотозона «Колорит души русской». Также в амфитеатре с 11:00 до 18:00 пройдет фотовыставка «Национальные костюмы народов России». На площадке «Лира» с 14:00 до 18:00 будет организована самоварная станция «Чай, да баранки!». С 15:00 до 16:00 здесь состоится концертная программа «Лейся песня раздольная» от Образцового коллектива «Камертон». А с 16:00 до 17:00 пройдет детская анимационная программа «Любава против Бабы Яги».

Завершится программа на «Лире» с 17:00 до 18:00 русской народной дискотекой «Звук родной земли!».

На баскетбольной площадке с 10:15 до 11:15 состоится открытое занятие «Гимнастика Берегини» от йога-студии «Кориандр». С 15:00 до 16:30 проведут народные забавы «Золотые ворота», «Тетера» и другие от проекта «Дворовые игры, походы: ФИШКА».

В творческой мастерской с 11:00 до 12:00 запланирован мастер-класс по бумажной аппликации «Балалайка» от Кратовской городской библиотеки, 12:00–13:00 и 14:00–15:00 — Роспись гипсовых фигурок «По мотивам русских народных сказок».

Дале в течение часа с 13:00 проведут мастер-класс «Жостовские подносы» от Быковской городской библиотеки № 1, с 15:00 до 16:00 — мастер-класс по созданию тряпичных кукол, затем снова по росписи гипсовых фигурок, а в 17:00 здесь откроется интерактивная площадка «Сказки северных народов». Она будет работать до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.