Фестиваль-конкурс «Московская A Cappella» получил более 110 заявок от артистов

Сотни заявок от артистов из России и других стран поступили на Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская A Cappella», который возвращается в столицу после пятилетнего перерыва в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает пресс-службе «Московских сезонов».

Прием заявок стартовал 15 мая, а закончился он — 15 июля. Живые голоса без аккомпанемента в рамках фестиваля можно будет услышать во всех уголках столицы с 23 августа по 1 сентября. Мероприятие вновь охватит как центр Москвы, так и окружные площадки.

Сегодня жюри отбирает лучших в отборочном туре, на который поступило 114 заявок на участие. В их числе и призеры прошлых лет. Свое творчество представили аутентичные коллективы, которые способны исполнить мировые хиты силой только собственных голосов.

Большинство заявок у пришло от представителей разных городов РФ. Среди них — Москва, Орел, Волгоград, Благовещенск, Курск, Новосибирск, Саратов, Тольятти, Санкт-Петербург, Астрахань, Иркутск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Белгород, Владикавказ, а также артисты из Республики Коми, Воронежской области, Пермского края и Подмосковья.

Также их подали и зарубежные профессиональные музыканты из разных стран: Белоруссии, Китая, Аргентины, Южной Африки, Намибии, Замбии, Анголы, Кубы, Японии, США, Индонезии и Филиппинских островов.

Победителей конкурса, обладателя гран-при и призов зрительских симпатий объявят на большом гала-концерте. Размер премии Гран-при — 10 млн рублей.

Больше подробностей о фестивале и конкурсе «Московская A Cappella» можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».