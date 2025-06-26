Фестиваль Индии пройдет в Москве в июле

«Фестиваль Индии в Москве» состоится на Манежной площади с 5 по 13 июля

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что власти города совместно с индийским посольством проведут «Фестиваль Индии в Москве». Он состоится с 5 по 13 июля на Манежной площади. Там будут установлены шале с традиционными индийскими угощениями и сувенирами, сообщает «Царьград» .

В рамках культурной программы гостям предложат множество развлекательных мероприятий: красочные шоу, мастер-классы по танцам, уроки хинди и многое другое. Также на фестивале ежедневно будут выступать русские и индийские коллективы, добавила Сергунина.

Кроме того, в рамках события иностранные мастера проведут творческие занятия для всех желающих. Посетители смогут научиться играть на парном барабане табла, освоить базовые движения танцев катхак и кучипуди, узнать основы разговорного хинди, а также насладиться выставкой произведений искусства, представляющих разные регионы Индии.

По словам Сергуниной, Москва активно сотрудничает с Индией в ключевых сферах, включая торговлю, креативные индустрии и туризм.

«Индия занимает второе место по числу туристов в Москве среди стран дальнего зарубежья. За первый квартал 2025 года столицу посетили около 18 тысяч индийских туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнула заммэра столицы.