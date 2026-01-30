Фестиваль «Хрустальный лед» перенесли на 23 февраля из-за морозов

Организаторы фестиваля «Хрустальный лед» перенесли отборочный этап и гала-концерт на 23 февраля из-за морозов и снегопада, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Хрустальный лед», запланированный на 1 февраля, перенесен на 23 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Организаторы приняли решение о переносе мероприятий в целях обеспечения безопасности и здоровья жителей и гостей региона.

Заключительный отборочный этап фестиваля пройдет 23 февраля в 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гала-концерт состоится в тот же день в 16:00 в Центральном парке города Пушкино.

Организаторы подчеркнули, что заботятся о безопасности участников и зрителей, поэтому приняли решение о переносе дат проведения фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.