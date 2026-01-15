Фестиваль «Хрустальный лед» перенесли на 1 февраля из-за морозов

Заключительный отборочный этап и гала-концерт областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха перенесли на 1 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает министерство культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о переносе заключительного отборочного этапа и гала-концерта фестиваля «Хрустальный лед» на 1 февраля. Изначально мероприятия планировали провести 17 января, однако из-за похолодания и неблагоприятной погоды даты изменили для обеспечения безопасности и комфорта участников и зрителей.

В этот день в 12:00 в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде состоится отборочный этап, где выступят фигуристы-любители. Лучшие из них примут участие в гала-концерте. Завершит программу ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Гала-концерт пройдет в тот же день в 16:00 в Центральном парке в Пушкине. Зрителей ждут выступления конкурсантов, мастер-классы и ледовое шоу с участием звезд фигурного катания, среди которых Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Шабалин.

Выступления участников оценят чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Роман Костомаров. Организатором фестиваля выступает Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке vинистерства культуры и туризма региона. Подробности доступны на сайте Хрустальныйлед.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.