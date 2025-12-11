Фестиваль-форум «Мир людей с инвалидностью» прошел в Подмосковье

Мероприятие посетили около 300 человек, из которых 250 — люди с инвалидностью и члены их семей. Цель фестиваля-форума — донести до участников и общественности информацию о достижениях Подмосковья в вопросах интеграции и улучшения качества жизни людей с инвалидностью.

В рамках мероприятия участникам рассказывали про различные сферы деятельности, в которых задействованы маломобильные граждане: реабилитацию, трудоустройство, спорт, культурное времяпровождение, общественно-политические процессы, домашнее хозяйство и многое другое.

Мероприятие провели одновременно на двух площадках («Атриум» и «Просторум») торгово-развлекательного центра «Акварель» в Пушкине. Фестиваль-форум положил начало реализации проекта «Регион свершений и возможностей» — серии мероприятий с участием инвалидов-колясочников, ветеранов СВО и других маломобильных граждан», реализуемого в 2025–2026 годах на средства Гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.

На площадке «Атриум» провели церемонию открытия мероприятия, также там велась работа общественной приемной. Здесь прошла выставка современных средств реабилитации и оборудования для улучшения качества жизни инвалидов, производимого подмосковными предприятиями. Также на данной площадке были стенды подмосковных санаториев и реабилитационных центров, была организована ярмарка вакансий. Участники смогли в рамках мастер-классов ознакомиться с адаптивными настольными играми. Помимо прочего велась продажа изделий, сделанных руками детей-инвалидов. Также участников знакомили с достижениями художников с инвалидностью.

На площадке «Просторум» прошли презентации организаций инвалидов и компаний, работающих с данной категорией. Перед аудиторией выступили представители министерств и ведомств Московской области, которые рассказали о проделанной работе по улучшению качества жизни маломобильных граждан в регионе. Отдельный акцент мероприятия в виде панельной дискуссии сделали на теме поддержки участников СВО и членов их семей. В данной локации также провели мастер-классы и спортивные состязания по настольному хоккею.

В рамках открытия мероприятия прошли показательные выступления по пара-каратэ и танцам на колясках, а мастер-классы по паралимпийским видам спорта дали гостям фестиваля возможность попробовать себя в различных дисциплинах. Также прошел показ адаптивной одежды.

«Сейчас фестиваль в корне отличается от предыдущих, потому что в этом году мы решили на одной площадке объединить все нозологии. Это пробный шаг, мы делаем это впервые. Миссия мероприятия — показать наше единение в решении наших вопросов и задач. В Подмосковье делается очень много, и нужно, чтобы люди об этом услышали», — сказал председатель правления МОООИ «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундарев

Он добавил, что старается подвести всех к идее, что даже в состоянии инвалидности человек может жить полноценной жизнью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

