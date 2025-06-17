Фермеры Коломны открыли сезон сбора урожая ягод

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Сады Коломны» начался сезон сбора урожая ягод. На плантациях аграрного предприятия поспела садовая земляника, а ее здесь выращивают свыше 11 сортов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Хозяйство «Сады Коломны» — совсем молодое предприятие, оно начало свою деятельность весной прошлого года. Сейчас ягодные плантации занимают территорию в 30 га, на которых, кроме садовой земляники, выращивают три сорта голубики, два сорта малины, ежевику, жимолость японскую и шиповник.

«В прошлом году крестьянско-фермерское хозяйство «Сады Коломны» стало одним из победителей областного конкурса «Агростартап», который проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Предприятие получило грант, который использовало на приобретение земли, техники, оборудования и производственных помещений», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Аграрии Коломны и Озер выращивают на территории муниципалитета многие виды плодово-ягодных культур — это садовая земляника, малина, голубика, вишня, смородина, крыжовник, алыча, жимолость, яблоки и груши.

Предприятиями-лидерами являются АПК «Непецино», «Коломенская ягода» и крестьянско-фермерское хозяйство Лапшина А.С.

В 2024 году городской округ Коломна стал лидером Подмосковья по урожайности — агропредприятия округа совокупно собрали более 534 тонн плодовых и ягодных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.