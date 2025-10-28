Фермер Сирота: сельское хозяйство — это про людей и про качество жизни в селах

Сельское хозяйство — не только про урожай и цифры в отчетах. Прежде всего, это про людей и про качество жизни в селах, сообщил РИАМО председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.

«Устойчивый агробизнес становится локомотивом развития целых территорий: когда у фермера есть стабильный доход, он вкладывается в дом, в будущее своих детей, в местную школу и инфраструктуру», — сказал Сирота.

По его словам, программа «Комплексное развитие сельских территорий» задает верный вектор, но ее потенциал требует усиления — как по финансированию, так и по вовлеченности местных сообществ. Фермерам важно, чтобы село оставалось не просто точкой на карте, а живым, привлекательным пространством для жизни и работы.

Он уточнил, что для молодежи в это сфере важны интересная работа, современное оборудование и робототехника, достойные зарплаты, возможность совершенствовать навыки на предприятии. Это основные элементы удержания кадров.

«Но чтобы молодежь оставалась в селе, недостаточно, например, одной „крутой“ техники. Нужно ликвидировать разрыв в качестве жизни между городом и деревней: школы, больницы, интернет, дороги, досуг — это должно быть не „как в городе“, а по-настоящему удобно», — подчеркнул собеседник.

Фермер считает, что без социальной инфраструктуры даже самый современный агропром не удержит кадры. Поэтому развитие АПК и развитие сельских территорий — две стороны одного процесса.

Сирота добавил, что сейчас агробизнес — это технологии, управление и рынок. При грамотном подходе это устойчивый и прибыльный сектор, где работают господдержка, кооперация, экспорт. Более того, ассоциация «Народный фермер» консолидирует специалистов, помогает, разбирает вопросы, собирает проблематику.

Форум ОП РФ «Сообщество» пройдет в национальном центре «Россия» в столице с 31 октября по 1 ноября. В рамках него спикеры в том числе обсудят вопросы укрепления единства многонационального народа России. Сирота модерирует сессию «Продовольственный суверенитет России». С программой форума можно ознакомиться на сайте.

