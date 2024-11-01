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Фермер из Рузы получил в аренду 4 га земли для строительства овцеводческой фермы

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Донгаев И.И.» из Рузского городского округа предоставлен в аренду земельный участок площадью 4 га для строительства фермы в целях увеличения поголовья овец. Деятельность на территории Подмосковья хозяйство ведет с 2016 года, поставляя более 8 лет экологически чистое мясо. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

К (Ф)Х занимается разведением овец мясного направления. В настоящий момент поголовье фермы насчитывает более 1 300 голов.

По итогам прошлого года объем производства мяса в живом весе составил 60 тонн. В 2020 году фермерское хозяйство получило грант на развитие семейной фермы, средства которого были направлены на покупку сельскохозяйственной техники: трактора и пресс-подборщика, а также 900 голов малого рогатого скота.

Предоставление дополнительных земельных участков действующим в регионе сельхозтоваропроизводителям и увеличение производственных площадей способствуют развитию отрасли в Подмосковье, а также росту объема выпускаемой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.