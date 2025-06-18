Ферма из Подмосковья участвует в ежегодной национальной туристической премии

В 2025 году на ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 в категории «Агротуризм» Московскую область представляет экоферма «Былинкино», расположенная в деревне Подлипки муниципального округа Луховицы. Здесь готовят натуральную молочную продукцию и фермерские деликатесы — сыры разных видов из коровьего и козьего молока, масла сливочное и гхи, творог, кефир, йогурты и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Во время экскурсий гостей фермы знакомят с главными ее обитателями — козами альпийской породы, а по завершении мероприятия проводят дегустацию козьего молока.

Голосование за лучший объект сельского туризма доступно на официальном сайте премии. В этом году на победу в номинации «Агротуризм» претендует свыше 20 участников из разных областей страны. Итоги голосования будут подведены в ноябре.

Фермерское хозяйство «Былинкино» стало обладателем награды российского транснационального холдинга в области информационных технологий — «Яндекс Бизнес» — «Хорошее место 2025».

Данная отметка присваивается компаниям, которые соответствуют высоким стандартам обслуживания и демонстрируют лучший пользовательский рейтинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.