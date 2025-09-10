Феномен поколения: почему зумеры не соответствуют ожиданиям общества

Эксперт-психолог Сергей Скуратовский заявил, что поколение зумеров — молодых людей, рожденных в 2000-х годах — вызвало разочарование у старшей части общества. В СМИ их образ часто имеет негативную окраску, их обвиняют в лени и сосредоточенности на собственном комфорте, сообщает MIR24.TV .

«Как правило, их изображают индивидуалистами и поглотителями „мусорного“ контента, неспособными к запоминанию больших объемов информации. Также делается акцент на зависимости представителей данного поколения от соцсетей, маркетплейсов и самых разных сервисов доставки», — сказал психолог.

По словам другого психолога, Александра Асмолова, это связано с важной особенностью современности: неопределенностью. Зумеры сумели превратить ее в среду обитания и приспособиться к ней.

Ранее в Непале вспыхнули масштабные молодежные демонстрации из-за блокировки платформ социальных медиа. Международные издания уже окрестили эти события «восстанием поколения Z», протестующего против ограничений доступа к онлайн-ресурсам.