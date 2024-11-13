Новое направление открылось в клубе «Активное долголетие» Орехово-Зуевского округа

На занятиях в «Активном долголетии» г. Куровское Орехово-Зуевского округа можно будет освоить фелтинг, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фелтинг — это техника рукоделия для изготовления различных предметов из шерсти. Создать можно всё что угодно: одежду или обувь, игрушки, картины, предметы декора.

Занятия рукоделием полезны для пожилых людей по нескольким причинам:

— Рукоделие помогает развивать мелкую моторику и улучшает координацию движений.

— Процесс создания чего-то нового активирует мозговую деятельность и может способствовать снижению риска развития деменции.

— Рукоделие позволяет выражать свои мысли и эмоции, что положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии.

— Создавая что-то своими руками, пожилые люди могут почувствовать себя полезными и удовлетворенными от завершенной работы.

— Осваивая новые техники и методы, пожилые люди могут поддерживать интерес к жизни и учиться чему-то новому.

В целом, рукоделие способствует укреплению физического и психического здоровья пожилых людей, позволяя им наслаждаться жизнью и оставаться активными.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста. Стать участниками проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.