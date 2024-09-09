Федорищев побеждает на выборах губернатора Самарской области

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Федорищев набрал 79,56% голосов избирателей на выборах в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев побеждает на выборах главы региона с 79,56% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК РФ .

После обработки 100% протоколов, второе место занимает Алексей Лескин (КПРФ) с 6,93% голосов, третьей стала Наталья Бисярина (ЛДПР) с 5,98%.

Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов.

В выборах также победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Дмитрий Демешин в Хабаровском крае, Андрей Турчак победил на выборах главы Республики Алтай, Илья Середюк — в Кузбассе.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.