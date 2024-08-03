Федерация бокса РФ: потерявшему глаз бойцу оказывается максимальная поддержка

Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с пострадавшим в драке в Феодосии бойцом Дмитрием Двали, сообщает пресс-служба организации.

Сейчас Двали лечится после произошедшего. Он находится под контролем врачей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия по факту произошедшей драки.

Боксеру также оказывается максимальная поддержка и содействие со стороны спортивного сообщества. В свою очередь, Двали поблагодарил всех за поддержку.

28 июля в Феодосии боксер вместе с братом и катменом увидели, как толпа мужчин бьет мальчика. Они вступились за ребенка, но толпа жестоко избила их. Так, Двали лишился глаза, а его катмену сломали руку. Врачи считают, что глаз больше видеть не будет, возможно, его даже придется заменить на протез.