Федеральным льготникам напомнили о сроках выбора формы соцподдержки

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что федеральные льготники до 1 октября могут выбрать, получать ли набор социальных услуг в натуральной форме или в виде денежной выплаты, сообщает RT .

Говырин рассказал, что федеральные льготники ежегодно до 1 октября могут выбрать форму получения набора социальных услуг. По умолчанию услуги предоставляются в натуральном виде: это лекарства, медицинские изделия, санаторные путевки при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Говырин отметил, что для тех, кто предпочитает денежную выплату, в 2025 году ее размер составит 1 728,46 рубля в месяц. Для перехода на денежную форму поддержки необходимо подать заявление через клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или портал «Госуслуги».

Если льготник однажды отказался от натуральных услуг в пользу денег, решение действует бессрочно. Однако при желании форму можно изменить, снова подав заявление до 1 октября. Новый порядок начнет действовать с января следующего года. Такой же порядок применяется и в обратную сторону: получатели натуральных услуг могут перейти на денежную выплату только после подачи заявления до конца сентября.

Ранее карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, какой период года считается наиболее подходящим для смены работы.