Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Подмосковье

С 24 по 30 июня в Московской области состоится масштабное мероприятие в сфере занятости населения. Время проведения всех мероприятий в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства — с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда. Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье в последнюю неделю июня и охватит почти треть городских округов региона», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Основные мероприятия ярмарки трудоустройства пройдут 28 июня. В этот день для посетителей будут доступны сразу три крупные площадки. Например, в Одинцове свои вакансии представят около 40 крупных работодателей.

Одной из основных точек станет Ледовый дворец им. В. М. Боброва в Ступине. Здесь мероприятие состоится 25 июня. Помимо предложений от работодателей в программе запланированы мастер-классы, тренинги, круглые столы для представителей организаций и лекции.

Масштабные ярмарки трудоустройства пройдут и в офисах центра занятости Подмосковья: в Подольске и Ногинске.

Для тех, кому неудобно ехать на встречу с работодателями, в дополнение к 18 площадкам в городских округах, центр занятости Подмосковья организует онлайн-ярмарку трудоустройства, которая будет доступна 26 июня.

Подробнее обо всех площадках Всероссийской ярмарки трудоустройства можно узнать из информационных ресурсах центра занятости Подмосковья: в Телеграм и Вконтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.